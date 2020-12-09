Народный депутат Александр Юрченко после сообщений СМИ и правоохранителей о том, что его избили, изложил свою версию событий 9 декабря в Киеве.

Произошедшее он описал в Фейсбук.

"Что сегодня произошло. Во дворе многоквартирного дома я сделал замечание строителям, которые перегородили своим автомобилем выезд со двора. Они проигнорировали просьбу освободить проезд, из-за чего началась словесная перепалка. Я вызвал полицию, поскольку такая ситуация почти ежедневная. И хамство не должно оставаться без внимания. Приехала полиция, составлен протокол. Никакой драки не было", - заверил Юрченко.

Затем он заявил, что никогда не терпел хамства и вспомнил историю 11-летней давности, когда его обвинили в краже пива. По его словам, пиво он тогда тоже не крал.

"11 лет назад я зашел в маленький магазинчик, поспорил с продавщицей. Это был не большой торговый центр или супермаркет, где персонал обучают говорить с клиентами вежливо - она ​​просто нахамила мне, я ей ответил в том же духе. Я вышел из магазина, сел на скамейке рядом. Я не убегал, был трезв. Но и продавец была оскорблена, вызвала полицию, указала на меня и заявила, что я украл пиво. Меня забрали в райотдел, составили протокол за то, что я высказывался нецензурной бранью. А потом, 11 лет спустя, некоторые журналисты радостно разгоняли фейки об украденном пиве", - пожаловался нардеп.

В конце поста он призвал "не быть равнодушными и реагировать на невоспитанных продавщиц, на окурки в подъездах, на организованные в жилых домах хостелы, на автохамов".



Между тем избиение Юрченко подтвердил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

Однако другие источники в правоохранительных органах поддержали версию депутата, сказав, что избиения не было.