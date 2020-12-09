В среду, 9 декабря, Кабинет министров опубликовал инфографик январского локдауна в Украине, решение о котором приняли сегодня в ходе очередного заседания.



Так, согласно решению правительства, с 8 по 24 января запрещается:

посещение образовательных учреждений, кроме детского сада;

работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и работы на вынос);

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;

работа ТРЦ (кроме работы в них субъектов определенных как "разрешенные");

принятие посетителей культурными учреждениями и проведение массовых культурных мероприятий;

работа хозяйственных субъектов в сфере торгового и бытового обслуживания населения (кроме тех, что определены как "разрешенные");

работа непродовольственных рынков (работа продовольственных рынков будет разрешена с ограничениями).

Разрешается во время локдауна в Украине:

работа общественного транспорта, междугороднее и международное авто-, авиа- и железнодорожное сообщение;

торговля продовольственными товарами;

торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и ветпрепаратами;

торговля средствами гигиены, средствам и связи и кормом для животных;

техническое обслуживание и ремонт авто;

работа АЗС (без зоны питания);

работы финансовых учреждений (банков);

работа почтовых операторов;

работа отелей (зоны общественного питания будут работать в них с 06:00 до 11:00);

спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.



Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин разрешил украинцам сидеть в ресторанах до 23:00. При этом правительство запретило проводить расчетные операции после 22:00.



Также напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль допустил немедленный ввод Украины в локдаун в случае ухудшения ситуации. Однако пока, по плану, даты локдауна будут те, которые озвучены Кабмином.