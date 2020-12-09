Кабмин составил список карантинных ограничений во время локдауна. Фото: ukrinform

В среду, 9 декабря, Кабинет министров опубликовал инфографик январского локдауна в Украине, решение о котором приняли сегодня в ходе очередного заседания.

Так, согласно решению правительства, с 8 по 24 января запрещается:

  • посещение образовательных учреждений, кроме детского сада;
  • работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и работы на вынос);
  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;
  • работа ТРЦ (кроме работы в них субъектов определенных как "разрешенные");
  • принятие посетителей культурными учреждениями и проведение массовых культурных мероприятий;
  • работа хозяйственных субъектов в сфере торгового и бытового обслуживания населения (кроме тех, что определены как "разрешенные");
  • работа непродовольственных рынков (работа продовольственных рынков будет разрешена с ограничениями).

Разрешается во время локдауна в Украине:

  • работа общественного транспорта, междугороднее и международное авто-, авиа- и железнодорожное сообщение;
  • торговля продовольственными товарами;
  • торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и ветпрепаратами;
  • торговля средствами гигиены, средствам и связи и кормом для животных;
  • техническое обслуживание и ремонт авто;
  • работа АЗС (без зоны питания);
  • работы финансовых учреждений (банков);
  • работа почтовых операторов;
  • работа отелей (зоны общественного питания будут работать в них с 06:00 до 11:00);
  • спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.

Кабинет министров опубликовал инфографик январского локдауна в Украине
Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин разрешил украинцам сидеть в ресторанах до 23:00. При этом правительство запретило проводить расчетные операции после 22:00.

Также напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль допустил немедленный ввод Украины в локдаун в случае ухудшения ситуации. Однако пока, по плану, даты локдауна будут те, которые озвучены Кабмином.

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