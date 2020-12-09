Опубликована инфографика со всеми ограничениями на январский локдаун
В среду, 9 декабря, Кабинет министров опубликовал инфографик январского локдауна в Украине, решение о котором приняли сегодня в ходе очередного заседания.
Так, согласно решению правительства, с 8 по 24 января запрещается:
- посещение образовательных учреждений, кроме детского сада;
- работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и работы на вынос);
- проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;
- работа ТРЦ (кроме работы в них субъектов определенных как "разрешенные");
- принятие посетителей культурными учреждениями и проведение массовых культурных мероприятий;
- работа хозяйственных субъектов в сфере торгового и бытового обслуживания населения (кроме тех, что определены как "разрешенные");
- работа непродовольственных рынков (работа продовольственных рынков будет разрешена с ограничениями).
Разрешается во время локдауна в Украине:
- работа общественного транспорта, междугороднее и международное авто-, авиа- и железнодорожное сообщение;
- торговля продовольственными товарами;
- торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и ветпрепаратами;
- торговля средствами гигиены, средствам и связи и кормом для животных;
- техническое обслуживание и ремонт авто;
- работа АЗС (без зоны питания);
- работы финансовых учреждений (банков);
- работа почтовых операторов;
- работа отелей (зоны общественного питания будут работать в них с 06:00 до 11:00);
- спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.
Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин разрешил украинцам сидеть в ресторанах до 23:00. При этом правительство запретило проводить расчетные операции после 22:00.
Также напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль допустил немедленный ввод Украины в локдаун в случае ухудшения ситуации. Однако пока, по плану, даты локдауна будут те, которые озвучены Кабмином.