Крупнейшая американская кинокомпания Warner Bros., не предупредив режиссеров и актеров, снимающихся в фильмах студии, объявила р революционном решении выпустить в 2021 году 17 фильмов одновременно в кинотеатрах и на HBO Max - своей онлайн-платформе. Компания объясняет свое решение тем, что до конца 2021 года зритель, вероятно, не вернется в кино из-за пандемии. В ответ студию обвиняют в том, что она пользуется пандемией, чтобы развить свой непопулярный стриминговый сервис.

Об этом пишет "Медуза".

До этого момента фильмы во всем мире сначала выходили в кинотеатрах - и только через 75–90 дней в онлайне или на других носителях (период между этими событиями называется кинотеатральным окном).



В новом году кинотеатрального окна не будет и американские подписчики сервиса HBO Max смогут посмотреть все эти премьеры без дополнительной платы. При этом на сервисе премьеры будут доступны лишь месяц, после чего продолжат идти только в кинотеатрах.

Первая после этого решения картина кинокомпании выйдет одновременно в кино и стриминге еще в 2020-м - это "Чудо-женщина: 1984", которую покажут в США 25 декабря. В 2021-м на HBO Max также выйдут "Дюна" Дени Вильнева, "Матрица-4" Ланы Вачовски, "Отряд самоубийц: Миссия навылет" Джеймса Ганна, "Годзилла против Конга" Адама Вингарда, фильм "Том и Джерри" Тима Стори, приквел "Клана Сопрано", "Множественные святые Ньюарка" Алана Тейлора, новый "Мортал Комбат" Саймона Маккуойда и другие.

Самой обсуждаемой реакцией оказалось заявление сотрудничающего с кинокомпанией 20 лет режиссера Кристофера Нолана, который раскритиковал решение Warner Bros.

"Наши крупнейшие кинематографисты и кинозвезды легли спать, полагая, что они работают на величайшую киностудию. А когда они проснулись, выяснилось, что их работодатель - худший стриминговый сервис", - сказал Нолан и назвал решение кинокомпании бессмысленным с экономической точки зрения.

Кинокомпания Legendary Pictures - партнер Warner Bros. по фильмам "Дюна" и "Годзилла против Конга" - собирается оспорить решение об отмене кинотеатрального окна, поскольку не получила предупреждение об этих планах.

Режиссер фильма "На высоте" (он тоже попал в список онлайн-премьер 2021-го) Джон М. Чу сказал, что решение Warner Bros. его "шокировало". Источники сообщили, что директор Warner Bros. Тоби Эммерих попытался успокоить режиссера и пообещал, что фильм выйдет в "мировой прокат". Но похоже, что студия просто игнорирует тот факт, что после премьеры на HBO Max фильмы сразу же попадут в сеть благодаря пиратам.

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