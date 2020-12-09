Генеральная Ассамблея ООН призвала Израиль отказаться от обладания ядерным оружием - не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать его. Резолюцию с призывом 7 декабря поддержали 153 государства - члена ООН при 25 воздержавшихся.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Полное название принятого ООН документа - "Опасность распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке".

В нем Генассамблея призвала Израиль поставить все свои ядерные объекты, не находящиеся под контролем МАГАТЭ, под такой контроль - "в качестве важной меры укрепления доверия между всеми государствами региона и шага на пути к укреплению доверия". В резолюции от властей страны просят подписать Договор о нераспространении ядерного оружия.

Палестинская администрация была в числе соавторов этой резолюции. Против документа выступили шесть стран: Канада, Израиль, Маршалловы Острова, Микронезия, Палау и Соединенные Штаты. Воздержавшиеся страны: Албания, Австралия, Бельгия, Камерун, Центральноафриканская Республика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Эфиопия, Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Индия, Италия, Литва, Люксембург, Монако, Нидерланды, Панама, Польша, Румыния и Великобритания.

Украина и Россия поддержали документ.

Это обращение к Израилю стало частью большого пакета резолюций, одобренных Генеральной Ассамблеей и призывающих к ядерному разоружению во всем мире и в регионе.

Оно также входит в пакет из почти 20 ежегодных резолюций Генассамблеи ООН, которые в Израиле воспринимают как антиизраильские и пропалестинские. В прошлом году аналогичный документ был принят 152 голосами при 24 воздержавшихся; 6 стран высказались против.

Считается, что Израиль является одной из девяти ядерных держав мира, но он никогда не признавался в обладании ядерным оружием. Ядерными державами признаны восемь стран, пять из которых подписали Договор о нераспространении ядерного оружия. Пятью подписавшими сторонами Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Еще три страны, не подписавшие договор, признались в испытаниях и обладании ядерным оружием: Индия, Северная Корея и Пакистан.

В целом к договору присоединилась 191 страна, включая Иран.

Как писала страна, в ноябре 122 страны мира проголосовали против героизации нацизма. Против были только США и Украина.

Между тем в Украине в последние годы постоянно заводят разговоры о возвращении стране статуса владелицы ядерного оружия.