В понедельник, 7 декабря, состоялось первое за долгое время заседание по делу об убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины.

С момента последнего судебного заседания прошло уже больше месяца (4 ноября). После этого три судебных заседания не состоялось. Их переносили по причине болезни то подозреваемых, то судьи. До этого три судебных заседания тоже не проводились. В общей сложности за последние месяцы шесть судебных заседаний по делу Бузины были отменены. В суде стороны продолжают изучать материалы дела - документы, приобщенные прокурором.

Однако по словам адвоката матери погибшего - Валентины Павловны Бузины, разумные сроки рассмотрения дела, как это предусмотрено законом, не соблюдаются. Адвокат Артём Захаров прогнозирует, что такими темпами на одно только изучение материалов уйдёт лет 20-25.

"Если мы в таком темпе, как в этом году, будем исследовать материалы дела (с учетом переносов и т.п.), то уйдет лет 20-25 только на исследование материалов. Мы за этот год еще первый том документов о движении дела не исследовали. А томов прокурором приобщено 25. То есть динамика негативная. И в этом, кстати, большая роль суда, поскольку именно суд отвечает за соблюдение разумных сроков", - сказал Артём Захаров в комментарии "Стране".

Следующее заседание суда по делу Бузины назначено на понедельник, 14-е декабря.

Напомним, 16 апреля 2015 года убили писателя и журналиста Олеся Бузину. Его застрелили в Киева возле подъезда собственного дома. Журналист активно выступал против войны на Донбассе, критиковал Порошенко и Яценюка. Полиция достаточно быстро раскрыла убийство и объявила подозрение двум националистам - Денису Полищуку и Андрею Медведько из радикальной организации С14. При этом в суд это дело попало только в 2018 году. После чего заседания суда неоднократно переносились. В один из разов суд не состоялся из-за неявки прокуроров. Никаких причин своего отсутствия они не назвали.

Также сообщалось, что адвокат подозреваемых в убийстве сорвал заседание, придя без маски. На этом основании защита попросила о переносе судебного заседания.