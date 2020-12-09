В ночь на 10 декабря состоится выход компьютерной игры Cyberpunk 2077. Геймеры ждали ее последние восемь лет с момента предыдущего релиза.

Авторы "Киберлинк 2077" - знаменитая польская студия CD Projekt RED. Эта команда также работала над игрой "Ведьмак", которая вдохнула новую жизнь в сагу писателя Анджея Сапковского.

Только теперь это не яркий и волшебный мир средневекового фэнтези. А мрачная антиутопия будущего, в котором планетой правят корпорации, люди живут в переполненных мегаполисах, где им периодически вживляют импланты.

"Страна" рассказывает о главных фишках новой игры и за какое время ее можно пройти, публикует стоимость и яркие скриншоты.

Добро пожаловать в Вавилон

"Киберпанк 2077" - продолжение "Киберпанк 2020". Действия новой игры проходят в будущем - через 57 лет.

Персонаж действует в мрачном городе Найт-Сити на западном побережье США. Это город, в центре которого "Площадь Корпораций", на которой много лет назад анархисты взорвали ядерную бомбу.

Но город бывает разным. Тут несколько районов, которые сильно отличаются - есть и фешенебельные места для элиты, есть дистрикт с обанкротившимися пролетариями и ржавеющими заводами. Везде свои банды, которые действуют с учетом экономической деятельности района.

Вокруг этого небезупречного островка цивилизации - пустыня и агрессивные кочевники. А внутри него - все спектры жизни, от богатства и доступных лишь ему супер-технологий до соседствующей с ним нищеты и ламповых телевизоров.

В общем, классическое "многоэтажное человечество", где социальные лифты не просто не работают - их здесь просто нет.

Единственное, что объединяет все слои - это власть корпораций, которая присутствует везде для начала в форме навязчивых неоновых реклам.

Ими пронизана игра. Часто в этой рекламе много агрессивного сексуального подтекста. Рекламируют товары даже трансгендеры, что многое говорит о нравах Найт-Сити.

В целом мир "Киберпанк 2077" состоит из города с шестью разноплановых районов, между которыми персонажи смогут перемещаться. Все они пыльные, задымленные, дождливые или темные, вокруг - бледные мерцания и неоновый свет. В общем - киберпанк.

В центре города есть небоскребы, на окраинах - промышленные зоны. По ним придется колесить - встречаться с бандитами, находить улики на местах преступления, вступать в погоню.

Польские разработчики вставили в игру религию. В Найт Сити церковное многообразие, и есть даже христианство. Тем не менее, если продолжать отсылки к религии, то город, в котором все происходит, напоминает библейский Вавилон.

Герой - кто он такой

Пол героя, его внешность и параметры игрок сможет выбрать самостоятельно - это одна из главных инноваций игры.

Причем здесь можно смиксовать, например, вагину и мужское тело. То есть половая идентичность у "киберпанков" размыта.

Главного персонажа, если это мужчина, зовут Гэвин Дреа (в русской версии - Егор Васильев). Если это женщина, то Черами Ли (или Юлия Горохова).

Прохождение во многом будет зависеть от характера, которые выберет пользовать для своего главного персонажа. Впрочем, как и в большинстве ролевых компьютерных игр.

Роль Джонни Сильверхенд исполнит Киану Ривз (он же Илья Бледный). В игре будет несколько квестов, которые посвящены конкретно ему и его жизни.

Прохождение игры зависит от выбранного класса, их три: Соло (Solo), Технарь (Techie), Нетраннер (Netrunner).

Прокачка традиционная: повышаются уровни - улучшается характеристики. Их шесть (одна - секретная), у каждой свой набор способностей. Интеллект отвечает за взлом, инженерное дело - за крафт, сила позволяет быть здоровее и больно бить кулаками.

Трейлер "Киберпанк 2077", присутствует ненормативная лексика 18+:

Оружие (огнестрел) таких видов:

стандартное оружие - снаряды от которого могут рикошетить,

умное - наводится на врага само,

электромагнитное - позволяет накапливать заряд и пробивать укрытия насквозь.

Ну, и наконец, цель игры - найти устройство, которое дает его обладателю бессмертие. Такой себе кибернетический Святой Грааль в мире "Джонни Мнемоника" (культовый киберпанк-фильм, в котором играл попавший и в данную игру Киану Ривз).

Отзывы тех, кто уже играл

В Сети уже публикуют первые жалобы на игру. Указывается, что в "Киберпанк 2077" разместили кат-сцену с резкими и яркими вспышками света. Пропустить их нельзя, а перед началом нет предупреждения. У девушки-тестера это вызвало эпилептический припадок.

Те, кто прошли "Киберпанк 2077" первыми сообщают, что пробежать игру можно за 21-22 час нон-стоп. Однако указывается, что концовка в таком случае бесславная. Если проходить с учетом выполнения второстепенных задач - нужно 37 часов.

Цена Киберпанк 2077

10 декабря игра появится для для ПК и консолей. Предзаказ для Playstation 4 обойдется в 2000 гривен, а компьютерная версия на Steam - 900 гривен.

Многие игру уже купили и выложили в сеть первые обзоры.