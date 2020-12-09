В среду, 9 декабря, трубоукладочное судно "Фортуна" встало на якорь на рейде германского порта Росток, который находится примерно в 50 км от места ее предыдущей длительной стоянки - порта Висмар.



Об этом сообщают данные международной системы позиционирования морских судов "Marine Traffic".

Так, основное строительное судно сопровождают суда снабжения "Катунь" и "Владислав Стрижов".



В субботу днем судно покинуло другой немецкий порт, Висмар, и взяло курс на Росток. Однако позднее в тот же день трубоукладчик прекратил движение и встал в открытом море неподалёку от Висмара. В среду днем "Фортуна" возобновила движение в сторону Ростока.



К тому же, "Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).



Напомним, что подводные операции для газопровода "Северный поток-2" в водах Германии будет вести якорный трубоукладчик "Фортуна". Судно будет находится в Балтийском море южнее мелководного района Адлергрунд в период с 5 по 31 декабря.



Также "Страна" сообщала, что другому трубоукладчику "Академик Черский" Германия разрешила начать работы с 5 декабря. Но в начале этой недели неожиданно покинул зону достройки "Северного потока 2" и ушел к берегам Калининграда.