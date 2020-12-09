Ранее в сети украинцы выдвинули конспирологическую теорию, посвященную дате введения локдауна в стране. Якобы, чтобы узнать, когда правительство планирует ужесточить карантинные ограничения, стоит обратить внимание на концертный график гастролей студии "Квартал 95", в которой работают друзья президента Украины Владимира Зеленского.

Так, комики ранее анонсировали концерты 28 декабря в Одессе и 24 января в Киеве. Согласно теории, на локдаун страна должна была закрыться в промежутке между этими датами. Пользователи соцсетей также обратили внимание на описание январского мероприятия на сайте по продаже билетов: "Первый концерт после карантина! Не пропустите". Однако сегодня стало известно, что конспирологи оказались далеки от истины.

В среду, 9 декабря, Кабинет министров принял решение ввести локдаун с 8 по 24 января включительно. Таким образом, ужесточение карантина накладывается на дату крайнего январского выступления "Квартала". Распоряжение правительства предполагает запрет на проведение любых массовых, в том числе и развлекательных, мероприятий. В связи с этим концерт бывших коллег Зеленского по сцене 24 января состояться не должен.

Однако украинские билетные сервисы пока не отреагировали на решение властей. Так, на сайте Kontramarka все еще можно приобрести билет на концерт "Квартала" 24 января, а пройти, согласно информации сервиса, он должен в столичном Freedom Hall.

Ожидается, что в скором времени продажу билетов закроют, а их обладателей оповестят о возврате средств.

Ранее "Страна" рассказывала об ограничениях, которые будут действовать в Украине в период январского локдауна.

Также мы сообщали, как власти изменили правила карантина, разрешив посетителям ресторанов и кафе оставаться в заведениях до 23:00.