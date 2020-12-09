Спустя ровно год после саммита "Нормандской четверки" о ситуации на неподконтрольных территориях Донбасса Владимир Зеленский решил продолжить переговоры с Москвой. Президент считает, что прошлые переговоры привели к результатам и не собирается переходить к "плану Б".

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на слова Михаила Подоляка, советника главы Офиса президента.

Так, Подоляк заявил, что Зеленскому уже удалось добиться существенных изменений в ситуации на Донбасс, если сравнивать с прошлым годом. В частности, значительного сокращения обстрелов и стабилизации вопроса о транзите российского газа. Также он отметил восстановление инфраструктуры на Донбассе.

"Сейчас уже некорректно говорить о планах А, Б и так далее. Мы комбинируем элементы разных стратегий и продолжаем переговоры во всех форматах, которые могут принести и уже приносят для Украины совершенно конкретные позитивные результаты", – сказал советник главы Офиса президента.

Кроме того Подоляк добавил, что Украина хочет продолжать переговоры в "Нормандском формате" и уверен, что Киев уверенно идет к этой встрече.

"Изменение ситуации демонстрирует, что в переговорах при участии президента России можно достичь гораздо большего, чем в других форматах, или без переговоров. Надо ли отдельно объяснять, почему в специфических политических системах ключевые решения принимает один человек и почему этот человек должен принимать участие в переговорах, если мы со своей стороны хотим позитивного продвижения к миру? Поэтому Украина и настаивает на новой встрече лидеров "нормандской четвёрки", – объяснил он.

Напомним, в России заявили, что не хотят новой Нормандской встречи с Владимиром Зеленским. В Москве считают, что Украина не выполнила условия договора.

На саммите в Париже стороны договорились, что Минские соглашения остаются основой работы "Нормандского формата" и должны быть выполнены. Кроме того, обсудили особый статус и полное прекращение огня. Почему главные решения прошлогодней встречи провалились подробно разбиралась "Страна".