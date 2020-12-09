Экс-глава израильской космической программы Хаим Эшед заявил, что земляне уже давно контактируют с инопланетянами из "Галактической федерации" и даже договорились о сотрудничестве.



Об этом со ссылкой на интервью Эшеда сообщает информационное агентство NBC News.



По его словам, США подписали соглашение о сотрудничестве с пришельцами, включая "подземную базу в глубинах Марса", где находятся американские астронавты и представители инопланетян.



Так, контракт между правительством США и пришельцами подразумевает проведение экспериментов на Земле.



"Дональд Трамп в курсе происходящего и был на грани раскрытия информации, но его попросили не делать этого, чтобы предотвратить массовую истерию", - рассказал Эшед.



К тому же, экс-глава израильской космической программы заявил, что "инопланетяне ждали до сегодняшнего дня, когда человечество разовьется и достигнет стадии, когда мы поймем, в целом, что такое космос и космические корабли".



На вопрос, почему он решил рассказать об этом сейчас, Эшед ответил, что отношение меняется и люди кажутся более восприимчивыми.



"Если бы я пять лет назад говорил то, что говорю сегодня, меня бы госпитализировали", - добавил руководитель запусков многочисленных израильских спутников в космос.



Так, Белый дом и израильские официальные лица не сразу ответили на запрос информагентства о комментариях. В Пентагоне отказались говорить на данную тему. А представитель NASA заявил, что одной из ключевых целей агентства является поиск жизни во Вселенной, но пока ее признаков не обнаружено.



Комментарии Эшеда получили отклик в сети. В Twitter появились учетные записи, которые утверждают, что являются представителями на Земле от "Галактической Федерации".

Ранее "Страна" сообщала, что российский космонавт рассказал о готовности к дружелюбной встрече с инопланетянами. Хотя у него нет никаких инструкций относительно подобных контактов в космосе.



Также напомним, что Илон Маск заявил, что в нашей галактике нет инопланетян. К тому же он рассказал, что не верит в существование других разумных существ рядом с нами.