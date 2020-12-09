Служба безопасности Украины разоблачила незаконное производство специальной техники для прослушивания мобильных телефонов. Теперь организаторам нелегального бизнеса грозит до 7 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

Так, злоумышленники подпольно изготовляли специальную технику, с помощью которой можно скрыто получать информацию с мобильных телефонов. Готовый товар злоумышленники продавли заинтересованным клиентам через наработанные личные связи.

Во время обыска помещения сотрудники правоохранительных органов обнаружили документы с доказательствами преступлений, разные технические устройства для скрытой прослушки и программно-аппаратные комплексы, с помошью которых можно установить местонахождения мобильного телефона.

По факту открыто уголовное производство. Организаторам нелегального бизнеса грозит лишение свободы сроком от 4 до 7 лет.

Отметим, что в своем сообщении Служба безопасности не указала, где располагался цех.

Напомним, киберполиция Украины разоблачила злоумышленника, который выманивал у женщин деньги на сайтах знакомств. При чем на момент совершения преступлений он находился в СИЗО.

Также сообщалось, что в Киеве задержали афериста из Болгарии, который воровал данные платежных карт.