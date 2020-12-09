В четверг, 10 декабря, в Украине ожидается переменно облачная погода с порывистым ветром и осадками на правобережье страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью на западе и юге страны, а днем в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью в западных регионах, в Одесской области, а днем на Правобережье - гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

В северных и центральных регионах ночью прогнозируют -6-9 градусов, днем - от -1 до +1 градуса.

На западе страны ночью -1-3 градусов, днем в +2-4 градуса, на Закарпатье - до +7.

В восточной части ночью ожидается до -5-9 градусов, днем обещают от 0 до -2 градусов.

На юге страны ночью от +3 до -2, а в дневные часы прогреется до +3-9 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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