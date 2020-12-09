В среду, 9 декабря, Министр здравоохранения Максим Степанов предложил продолжить работу ресторанов в новогоднюю ночь до 01:00 часов 1 января 2021 года.

Об этом он сообщил в ходе очередного заседания.

"В новогоднюю ночь мы предлагаем разрешить работать заведениям питания до 01:00", - заявил глава Минздрава.

Также Максим Степанов добавил, что в Министерстве здравоохранения также рекомендует продолжить работу ресторанов во время адаптивного карантина до 23:00, то есть продлить их работу на час.



Так, согласно карантинным ограничениям, который действуют в Украине, ресторанам разрешено работать до 22:00.



Ранее "Страна" сообщала, что премьер-министр Денис Шмыгаль допустил немедленный ввод Украины в локдаун в случае ухудшения ситуации. По его словам, государство оставляет за собой право в случае резкого роста заболеваемости вводить карантин немедленно.



Напомним, что Кабмин сегодня утвердит полный перечень ограничений, которые могут ввести во время локдауна. Так, в данный момент ни один из планов не предусматривает закрытие городского общественного транспорта.