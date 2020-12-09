Кабинет министров Украины продлит режим чрезвычайной ситуации и карантин в стране до 28 феврали 2021 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на заседании правительства в среду, 9 декабря.

"Мы предлагаем продлить карантин до 28 февраля 2021 года. Также продлить режим чрезвычайной ситуации также до 28 февраля", - сказал Степанов.

Таким образом карантин в стране продлится почти год - его ввели 11 марта.

Напомним, Кабинет министров Украины объявил о новом локдауне. Он продлится с 8 по 24 января. Будет запрещена работа ресторанов, непродовольственных магазинов, театров и ряда других учреждений. Также закроют все учебные заведение, за исключением детских садов.

Также сообщалось, что на время жесткого карантина границы останутся открытыми. По словам Владимира Зеленского, от заграничных поездок в январе украинцам можно не отказываться.