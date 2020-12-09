Кабинет министров поддержал инициативу министерства здравоохранения о продлении карантина в Украине до 28 февраля с изменением ряда ограничений. Нововведения, в частности, коснутся празднования Нового года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 9 декабря.

Так, Кабмин распорядился разрешить работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в Украине до 23:00. При этом правительство запретило проводить расчетные операции после 22:00. Эта мера, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, разработана для того, "чтобы люди могли досидеть" внутри заведений.

Что касается новогодней ночи, то власти разрешили заведениям общепита работать до 01:00 1 января 2021 года.

Также правительство приняло решение продлить действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в Украине до 28 февраля 2021 года.

Проект распоряжения правительства принят с однодневной доработкой.

"Государство оставляет за собой право в случае резкого роста заболеваемости вводить карантин немедленно. Но по плану даты будут те, что озвучены", - прокомментировал решение об ужесточении карантина с 8 по 24 января включительно премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, какие ограничения на период локдауна обсуждались Кабмином накануне заседания.