Утвержденные Кабмином сроки введения локдауна в Украине, назначенные с 8 по 24 января, могут измениться. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, государство оставляет за собой право в случае резкого роста заболеваемости вводить карантин немедленно. Однако пока, по плану, даты локдауна будут те, которые озвучены Кабмином.

Напомним, в среду, 9 декабря, Кабмин прининял решение об объявлении в Украине январского локдауна, который продлится с 8 по 24 января. Также правительство утвердило перечень ограничений, которые будут действовать во время жесткого карантина в начале года.

Ранее "Страна" писала о том, что Кличко заявил об отсутствии денег у Киева для проведения массового тестирования на коронавирус.

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