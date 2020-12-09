Сегодня, 10 декабря, Кабинет министров Украины согласовал предложение о назначении на должность Председателя Государственной фискальной службы Украины.



Об этом сообщается в ходе очередного заседания Кабмина.



Так, согласно решению правительства, Мельник Вадим Иванович назначен на должность Председателя ГФС Украины.

Мельник в прошлом возглавлял Главное следственное управление финансовых расследований ГФС Украины, полковник налоговой милиции



К тому же, Кабмин назначил Кокотайло Романа Олеговича первым заместителем Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Также правительство одобрило назначение Данилюка Илью Григорьевича членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

На сегодняшнем заседании Кабинета министров уволен Баздуганов Олег Сергеевич с должности первого заместителя Председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

А первым заместителем председателя Киевской областной государственной администрации согласовал Назаренко Дмитрия Юрьевича.



Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин одобрил назначение Резниченко на пост губернатора в Днепре. Так, он уже занимал эту должность при президентстве Петра Порошенко с марта 2015 года по июнь 2019 года.



Также напомним, что Кабмин согласовал увольнение Гусева с поста губернатора Херсонской области. Такое кадровое решение было принято украинским правительством в ходе заседания в среду, 2 декабря.