Кабинет министров одобрил проведение переписи населения Украины, которую отменили в 2021 году из-да пандемии Covid-19. Ее проведут в нашей стране в 2023 году.

Соответствующее решение правительство приняло во время сегодняшнего заседания.

Так, решение о Всеукраинской переписи приняли с учетом политической и экономической ситуации в стране.

В свою очередь министр Кабмина Олег Немчинов заявил о намерении создать рабочую группу, которая будет нарабатывать проект документа для перехода Украины от традиционной переписи населения к переписи по реестрам в 2030 году.

"Сегодня вместе с Государственной службой статистики Украины и Фондом ООН в области народонаселения подписали совместное заявление о создании рабочей группы, которая будет работать над разработкой комплексного проекта документа для перехода Украины от традиционной переписи населения к переписи по реестрам в раунде переписей населения и жилья 2030 года", - написал Немчинов в Telegram-канале.

Напомним, в январе текущего года экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет озвучил данные электронной переписи, согласно которым численность населения Украины составила 37 миллионов 289 тысяч человек (по состоянию на 1 декабря 2019 года). Эта цифра не включает людей, постоянно проживающих за рубежом и на неподконтрольных территориях.

Также мы писали, что у руководства Госстата есть три метода переписи: вариант классического переписи, опросы и комбинированный.