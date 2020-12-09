В Украину вернулись двое мужчин, которых захватили и удерживали в Ираке с июля 2017 года. Владимир Зеленский поздравил их с возвращением домой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Евгений Фоменков и Александр Санпитер удерживались в Ираке более трех лет. Над их возвращением в Украину работал Офис президента, Министерство иностранных дел и другие государственные органы.

Владимир Зеленский поздравил мужчин с приездом домой и сказал, что помнит обо всех гражданах Украины, которых удерживают в других государствах. Также он добавил, что делает все, что в силах правительства, чтобы вернуть их на родину как можно быстрее.

"Украинское государство будет бороться за каждого своего гражданина, за каждого человека, попавшего в беду. Доказательством этого является возвращение наших моряков и политзаключенных и других украинцев, которые были задержаны за рубежом. Для меня человек - высшая ценность, мы всегда будем бороться за наших людей", - сказал президент.

Напомним, в апреле в Луганской области Киев и так называемая "ЛНР" обменялись удерживаемыми лицами пленными. В Украину вернулись 11 человек.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский анонсировал Нормандскую встречу и обмен пленными после пандемии коронавируса. По его словам 135 украинцев уже вернулись домой.