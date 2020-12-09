Украинцы стали делать меньше тестов на коронавирус потому, что меньше людей стали нуждаться в этом и меньше болеют. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов и опроверг распространенное ранее мнение о том, что тестов меньше, потому и меньше заболевших.

"Когда уменьшается количество обращений людей с признаками коронавирусной болезни, то естественно уменьшается и число тестирований", - заявил Степанов во время брифинга.

По словам Степанова, Еще одним аргументом положительной динамики заболевших коронавирусом служит уменьшение количества госпитализированных пациентов - за неделю этот показатель упал на 1,5 тысячи. Было 11 606 людей, госпитализированных на неделе до 29 ноября, а на минувшей неделе - 10100 госпитализированных.

На видео: Степанов о тестировании с 4:00

Ранее "Страна" писала о том, что "Степанов заявил о серьезном увелечении употребления антибиотиков в Украине.

Также мы сообщали, что Степанов распорядился расширить круг лиц, подлежащих ПЦР-тестированию.