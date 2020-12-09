Итальянскую Венецию, которая расположена на воде, снова затопило. Из-за непогоды уровень воды поднялся до 1,5 метров, что является очень высоким показателем.

Отметим, в прошлом году в ноябре прошлого года Венеция пережила самое сильное наводнение с 1966 года. Тогда уровень воды достиг рекордной отметки в 1,87 м.

Об этом сообщает The Guardian.

Так, из-за ошибочного прогноза от синоптиков, система защиты в Венеции не была активирована, поэтому под воду ушло много заведений.

"Ситуация действительно плохая, поскольку мы ее не ждали. Это разочаровывает, поскольку мы думали, что с нашей системой подобные вещи больше не будут происходить, а вместо этого мы вернулись к старым проблемам", - сказал местный активист Матео Секки.

По данным издания, в прогнозе погоды говорилось, что прилив поднимется до 1,2 метра - ниже уровня 1,3 метра, на котором обычно срабатывают 78 мобильных заграждений системы защиты от паводков.

Так, во вторник, 8 ноября, вода вошла в лагуну, полностью затопив притвор тысячелетнего храма - базилики Святого Марка. Уже было слишком поздно, чтобы система защиты сработала. По данным издания, если вода поднимется выше, часовни тоже будут затоплены. Вода также нанесла ущерб барам и ресторанам.

Ожидается, что приливы достигнут 1,45 метра. Хотя, по оценкам жителей, в настоящий момент, уровень воды достигает 1,5 метра.

Напомним, в ноябре в Италии, в южных провинциях Кротоне и Палермо из-за проливных дождей произошли масштабные наводнения. В результате обрушился мост и затопило дороги.

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