Два дня назад на Солнце произошел мощный взрыв. А сегодня, 9 декабря, его почувствуют на Земле, в том числе жители Украины.

Наиболее густые облака солнечной плазмы приблизятся к нам вечером с 22 до 24 часов по киевскому времени. Эта концентрация сохранится минимум до обеда завтрашнего дня, 10 декабря.

Солнечный ветер продолжит обдувать Землю на протяжении будущей недели. В итоге он принесет сильную магнитную бурю, которая накроет планету 18 и 19 декабря (пятница и суббота). Колебания будут настолько сильными, что их могут почувствовать все метеозависимые люди.

С сегодняшнего вечера в особой зоне риска будут дети, женщины (особенно беременные), люди с болезнями сердца, нестабильной психикой и другими хроническими заболеваниями, пожилые граждане.

Астрологи рекомендуют не планировать длительные поездки, не совершать дорогие покупки, не принимать жизненно важные решения и не заключать деловые сделки. Следует внимательно следить за здоровьем, минимизировать прием алкоголя, правильно питаться и спать не меньше восьми часов ежедневно.

Но на солнечным взрыве и геомагнитных колебаниях в декабре 2020 все не завершится.

14 декабря ожидается магическое затмение Солнца. Максимальная фаза - в 18:13 по киевскому времени, однако жители Евразии на ним наблюдать не смогут.

В ночь на 15 декабря - пик метеоритного дождя - потока Геминиды. Звездопад будет очень ярким. А ночью 23 декабря - поток Урсиды. В это время можно загадывать желание.

Успокоится атмосфера лишь к 24 декабря. Тогда же произойдет чудесное символическое событие - Юпитер и Сатурн окажутся на минимальном расстоянии впервые за 800 лет. Они образую ярко сияющую звезду, которую ученые называют Вифлеемской. Похожая была на небе, когда на свет появился Иисус.

Подробно об астрономических события декабря 2020 - в материале "Страны".

Напомним, что специально для наших мы рассказываем, как все успеть - в помощь будут советы астрологов и лунный календарь на декабрь.