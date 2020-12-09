В Старом Селе Сумской области местные жители обнаружили незаконную свалку медицинских отходов, куда фурами свозили использованные тесты на Covid-19, шприцы и другие опасные предметы.

Об этом в среду, 9 декабря, сообщает портал Pavlovsky News в своем телеграм-канале.

По словам местного жителя, власти села приняли решение сдать в аренду территорию предпринимателю, который передал ее в субаренду сортирующей компании. Изначально там производилась сортировка пластика, что и было предусмотрено документами об аренде.

Тем не менее, уже в конце октября на эту территорию начали свозить медицинские отходы, среди которых, в частности, были использованные шприцы в крови, маски, коробки из-под хлора, тесты на Covid-19. После возмущения жителей арендодатель расторг договор и больше на публике не появлялся. Опасные отходы продолжают оставаться на территории села.

"Если в пробирках отходы, связанные с коронавирусом – это экологическая катастрофа местного значения", - пожаловался житель Старого Села.

Ранее мы рассказывали о том, как в Киеве компания вывозила использованные шприцы, маски и другой мусор на стихийные свалки, вместо того, чтобы его сжечь. За это директору предприятия грозит тюремный срок.

Весной Всемирная организация здравоохранения рассказала, как правильно утилизировать использованные медицинские маски.