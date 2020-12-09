Кабмин 9 декабря начался, как выразился премьер-министр Денис Шмыгаль, с "хороших новостей". Первая - выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн. Напомним: всего Евросоюз выделил Украине 1,2 млн. Первый транш мы должны были получить еще несколько месяцев назад, и безо всякий условий. А вот под второй транш выставили условия.

Но даже с первым траншеям возникли проблемы. Задержку транша связывали с несколькими причинами, в том числе, проблемами с кредитом МВФ и решение Конституционного суда по электронному декларированию. Что значит тот факт, что деньги все же дали - нам "простили" декларирование или же это новый хитрый план Евросоюза — мы проанализируем ниже

Вторая хорошая новость от Шмыгаля — подписание соглашения с Европейским инвестиционным банком на 640 млн евро. деньги пойдут на восстановление инфраструктуры Восточной Украины (340 млн), улучшение системы пассажирского транспорта в 20 городах (200 млн), дороги в Луганской области (100 млн).

Еще один позитив - уменьшение показателей по коронавирусу. За неделю зафиксировано на 8 тысяч заражений меньше, чем неделей ранее. Мы уже писали, что таких успехов во многом удалось добиться за счет снижения темпов тестирования. Вопрос по тестам возник и у нардепа Алексея Гончаренко. Но, как сказал глава Минздрава Максим Степанов, тестирование снизили "объективно" - так как стало меньше обращения пациентов с подозрением на ковер. В Кабмине уверены, что сработали карантин выходного дня и штрафы за маски.

Тем не менее, жесткий локдаун в Украине будет. Со сроками Кабмин определился - с 8 по 24 января включительно. Карантин в Украине продлили до 28 февраля. Решение по локдауну Кабин принял сегодня же на внеочередном заседании, которое состоялось сразу же после основного. Известны также ограничения, которые будут действовать во время локдауна. В частности, запретят работу общепита, спортклубов, кинотеатров, театров, ТРЦ. На каникулы закроют все учебные заведения, кроме детсадов. будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почта, зоомагазины, отели, а также транспорт "с ограничениями как для оранжевой зоны". То есть, карантин на отели (в том числе, горнолыжные), вопреки опасениям самих отельеров, не распространяется.

Кабмин анонсировал еще одну важную коронавирусную тему - вакцины. Как сообщил Шмыгаль, Минздрав уже направил первую часть заявки на 8 млн доз (для 4 млн украинцев), вторую часть подадут 14 декабря.

"Страна" разбиралась, что еще принял Кабмин 9 декабря.

600 млн евро от ЕС

Украина получит первый транш макрофинансовой помощи от ЕС - 600 млн евро из 1,2 млрд, которые обещали выделить в нашей стране. мы уже подробно писали об этом кредите и условиях его получения. первая часть, те самые 600 млн, нам должны были дать вообще безо всяких условий. Но деньги поставили на стоп. Одна из гласный причин - решение Конституционного суда по электронному декларированию. В Европе его расценили как провал в деле борьбы с коррупцией.

Как уже писала "Страна", недавно вопрос с декларированием решили, но не совсем так, как того хотелось бы международным партнерам Украины.

Тем не менее, 600 млн нам дают. Вопрос - почему?

По словам главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, за декларирование нас "не простили". "Дали "аванс", чтобы показать зависимость от международной помощи, особенно в условиях растущего дефицита бюджета", — говорит Забловский. Он считает, что на руку нам сыграла и ситуация пандемией. "В противном случае такой щедрости от европейцев могли бы и не дождаться", - добавил он.

Забловский также считает, что для получения второй части транша нужно будет выполнить определенный условия. "Поскольку выделение помощи предусматривает выполнение взятых на себя обязательств. Никто не будет нас постоянно авансировать", - говорит Заблвский. В частности, не исключено, что ЕС займет жесткую позицию по локализации (украинские власти таким образом хотят поддержать отечественное машиностроение), которую в свое время в Европе уже жестко раскритиковали.

Оборонка на приватизацию

Кабмин своим постановлением передал часть объектов "Укроборонпрома" Фонду государственного имущества Украины, то есть фактически дан старт подготовке к их приватизации.

Речь идет о 16 предприятиях — Черниговском ремонтном заводе, Винницкой авиационном заводе ВИАЗ, Закарпатском вертолетом производственном объединении, Львовском радиотехнологическом НИИ, Ривненском автомобильном ремонтном заводе, КБ "Молния" и "Изумруд", "Укроборнлизинге", НИИ "Буран" и др. С полным списком предприятий можно ознакомится здесь.

Как указано в пояснительной записке, предложенные на приватизацию предприятия "не задействованы в выполнении государственного оборонного заказа и не включены в кооперационные цепочки по производству оборудования и военной техники и утратили все признаки предприятий ОПК". Экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук выразился более прямолинейно: "Это все мёртвый хлам. Снимают с себя обременение", — пояснил он.

11 предприятий из списка (ВИАЗ, КБ "Изумруд", НИИ "Буран" и др.) не осуществляют хозяйственной деятельности. Общая стоимость их активов на июль 2020 года оценивалась в 280, 6 млн гривен и за первое полугодие этого года уменьшилась на 4,3%. За первое полугодие этого года эти предприятия получили убытков почти на 15 млн, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Также они имеют долги по зарплатам на сумму 7,6 млн.

Реально ли их продать с выгодой для государства - большой вопрос. Но в любом случае там остается земля и недвижимость, которую за копейки могут заполучить "свои" покупатели.

Фонд госимущества также получил полномочия по управлению еще двумя объектами "Укрборонпрома" —завода "Квант" и Херсонского завода Судмаш.

"Украинскую транспортную компанию" передали от "Укроборонпрома" под контроль Минобороны.

Напомним: недавно в "Укроборонпроме" поменяли руководство. Новым главой госконцерна стал экс-губернатор Херсонской области Юрий Гусев. Он уже озвучил планы по реформированию "Укроборонпрома" - в следующем году самого концерна уже не будет, а его имущество передадут двум холдинговым компаниям. Гусев связал свое назначение в "Укроборонпром" с необходимостью "спасать госзаказ", который, якобы, — на грани срыва. Очевидно, что изменения в структуре собственности являются своего рода "зачисткой" концерна и попыткой избавить его от "балласта перед масштабным реформированием.

Отдельным постановлением Кабмин разрешил Фонду госимущества отчуждать объекты "Укроборнпрома". Еще одним постановлением правительство расширило список товаров и оборудования, которые отдельные предприятия могут ввозить без уплаты таможенной пошлины. В частности, для КБ "Прогресс" перечень дополнили готовым клеем и клеевыми препаратами, соединительными смесями, керамической пастой, станками, электрогидравлическими прессами, 3D -принтером и др, для "Мотор Сичи" - гайками, проволокой, порошком титана, компрессорами низкого давления, пассажирским креслами и креслами пилота и пр. Для авиаремонтного предприятия УРАРП — подставками для авиадвигателей, стартовым оборудованием для летательных аппаратов и др.

Как указано в пояснительной записке, деньги, сэкономленные на пошлинах, авиапредприятия смогут направить на расширение производства.

Планка для АРМА

АРМА расширили доступ к имуществу, полученному коррупционным путем. Кабмин согласовал законопроект, которым предлагается снизить ценовую планку для объектов, которые Национальное агентство по розыску и управлению активами, полученных коррупционным путем может передавать АРМА. Если сейчас это свыше 200 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (свыше 440 тысяч гривен), то будет - включительно от 200 прожиточных минимумов.

АРМА будут передаваться все активы, арестованные в рамках дел о коррупции, "независимо от причин такого ареста".

По словам главы адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислава Кравца, АРМА обращается с переданным ей имуществом достаточно свободно, скажем, может распродать его еще до суда. В такой ситуации эта структура становится еще большей "страшилкой" для бизнеса, ведь она получит доступ до большей части активов, подозреваемых в "коррупционном" происхождении.

Стипендии от Зеленского

В Украине будут по-новому платить президентские стипендии для молодых писателей, музыкантов, художников, актеров. Соответствующее предложение содержится в проекте президентского указа, которые выносился на Кабмин 9 декабря. Эти стипендии существуют с Украине с 2013 года. Ежегодно выделяется 250 стипендий.

Но в 2021 году таких стипендий будет только 194. Их размер установлен на уровне прожиточного минимума для трудоспособных лиц: с 1 января - 2270 гривен, с 1 июля - 2379 гривен, с 1 декабря - 2481 гривна.

Претенденты уже прошли отбор. С полным списком лауреатов можно ознакомится здесь.

Новая формула для зарплат

В Украине меняется формула для расчета средней зарплаты. По решению Кабмина, в нее будут включать все отпуска (ране - только ежегодный отпуск), вынужденные прогулы (в том числе, за время судебных разбирательств), а также премии. Еси размер оклада меньше минималки, то при расчете средней зарплаты во внимание будут принимать именно минималку. То есть по этой формуле средняя зарплата конкретного работника должна увеличится. Показатель средней зарплаты берется во внимание, к примеру, при начислении отпускных (то есть, по идее они тоже должны увеличиться). Но не только это. Официальная средняя зарплата также учитывается при начислении различных бюджетных пособий или, скажем, субсидий. И тут зависимость прямая - чем выше средняя зарплата - тем ниже сумма пособия, а то и полная потеря права на ее получение.

Деньги для медиков

Кабмин внес изменения в порядок страховых выплат медработникам, которые из-за коронавируса стали инвалидами, а также их семьям, в случае смерти медиков.

Выплаты теперь распространяются не только на самих медработников, но также и на студентов-медиков 5 и 6 курсов и интернов, которые работают с больными ковидом.

Также изменили документ, который нужно подавать для получения выплат. Ранее это была справка о установлении группы инвалидности. Теперь - справка о степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах и потребности в получении медицинской и социальной помощи.

Перепись населения

Кабмин определился с датой переписи населения- 2023 год. Но со следующего года уже начнется подготовка к переписи. Из бюджета под эти цели запросили 7,6 млрд гривен. Как указано в пояснительной записке, 70% этих денег пойдет на зарплаты временных работников, занятых на переписи населения. Всего планируется привлечь 98 тысяч человек.

Последняя официальная перепись населения проходила в Украине еще в 2001 году. Тогда, по ее результатам, численность населения составила порядка 48,5 млн человек.

Сколько насчитают в 2023 году - пока непонятно. Но точно намного меньше. По данным Госстата, на 1 января 2001 года в Украине проживало 41,9 млн человек. Но эти цифры неточные. По данным электронной тестовой переписи населения, которая проводилась в прошлом году, в стране — 37,3 млн. А некоторые эксперты считают, что в реальности цифра еще ниже - порядка 30 млн.

Учителям не хватает на зарплаты

В Украине перераспределят образовательную субвенции между отдельными регионами на сумму юле 51,6 млн гривен. Также будут подключены резервы субвенции — еще почти 5 млн. Как следует из пояснительной записки, на такие шаги идут, чтобы не допустить задержек по выплатам зарплат учителям ряда областей. В списке проблемных оказались отдельные районы Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областей.

Деньги будут делить в рамках существующего финансирования. Скажем, из бюджета Винницкого района заберут прядка 2,4 млн, а 1,2 млн добавят Барскому району и т.д. Самые большие провалы по зарплатам, судя по планам Кабмина о допфинансировании - в Рогатинском районе Винницкой области (не хватает 6 млн), Кропивницком (4 млн), Сосницком районе (4,3 млн) и др.