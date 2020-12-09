В Украине супермаркеты Billa в 2021 году начнут работать под вывеской Novus. Ребрендинг будет произведен ООО "Новус Украина", управляющим сетью гипер- и супермаркетов Novus и входящим в литовскую инвестгруппу BT Invest. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Менее чем за год нам нужно провести ребрендинг и перевести все магазины Billa под вывеску Novus", - рассказал операционный директор "Новус Украина" Алексей Панасенко.

По его словам, предстоит огромная работа, так как на момент покупки сеть Billa состояла из 35 магазинов. При этом добавил, что активные переговоры по покупке конкурента длились более полугода.

"Антимонопольный комитет (АМКУ) мы прошли быстро, потому что Novus и Billa не занимают слишком большую долю на рынке Украины, поэтому видеть нарушения в нашем слиянии не было оснований. Мы будем еще долго проигрывать и в оборотах, и в доли рынка двум крупнейшим компаниям (…) Мы хотим стать лидером Киева и киевского региона. И данная сделка соответствовала нашей стратегии укрепить свои позиции в регионе, потому что магазины Billa тоже здесь сосредоточены", - сообщил Панасенко.

На вопрос о сумме сделки операционный директор "Новус Украина" сказал, что она была "не более $100 млн, и не была связана с кредитом ЕБРР", предоставленном компании на аналогичную сумму.

"Мы увеличиваем присутствие на рынке и узнаваемость бренда Novus, потому что были районы, в которых Novus не был представлен. Узнаваемость бренда вырастет, и это так же повлияет положительно на стоимость бренда и на то, как на него смотрят покупатели", - рассказал Панасенко.

Ранее "Страна" писала о том, что Novus окончил сделку с покупкой украинских супермаркетов Billa.

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