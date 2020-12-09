В Германии, где продлили локдаун до 10 января, население набирает лишний вес. После весеннего карантина немцы стали весить больше, чем раньше.

Об этом сообщает Spiegel Online.

Так, провели исследование среди населения Германии старше 15 лет в период с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года. В нем приняли участие около 23 тысяч человек, которые указывали свой рост и вес. Согласно результатам средний индекс массы тела (соотношение роста и веса человека - Ред) у населения вырос с 25,9 до 26,4 по сравнению за этот же период.

Авторы исследования считают, что причиной набора веса могли стать карантинные ограничения, которые повлияли и на пищевое поведение, и на уровень физической активности. Таким образом средний вес жителей Германии вырос с 77,1 килограмма в 2019 году, до 78,2 килограмма в тот же период 2020 года.

Напомним, в Германии проведут бесплатную вакцинацию от коронавируса. Прививка для граждан будет бесплатной, независимо от страховки.

Также сообщалось о массовых протестов в Германии, которые начались из-за коронавирусных ограничений.