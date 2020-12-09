У двух сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) были выявлены аллергические реакции после вакцинации препаратом от коронавирусной болезни производства Pfizer/BioNTech. Британские медики предупредили, что людям, которые ранее страдали от аллергии, не стоит прививаться от Covid-19.

Об этом в среду, 9 декабря, информирует BBC.

Сообщается, что у двоих сотрудников HNS, которые первыми получили укол от коронавируса, возникли анафилактоидные реакции - гораздо слабее, чем анафилаксия, которая включает кожную сыпь, одышку, а иногда и падение артериального давления. К этому моменту медики уже прошли курс лечения и чувствуют себя хорошо. Оба сотрудника службы страдают от серьезной аллергии и носят с собой автоматические инъекторы с адреналином.

В Агентстве по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения заявили, что подобные реакции не наблюдались в клинических испытаниях препарата от Pfizer/BioNTech. Примечательно, что люди с аллергическими реакциями в своей истории болезни не участвовали в испытаниях.

Агентство рекомендует всем, у кого проявлялась серьезная аллергическая реакция на продукты питания, лекарства или вакцины, не делать прививки. В свою очередь в HNS добавили, что со среды у всех пациентов, которым назначена вакцина Pfizer/BioNTech, будут спрашивать, есть ли у них в истории болезни аллергические реакции.

Напомним, Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину Pfizer/BioNTech для массовой вакцинации населения.

Тем временем у премьер-министра Бориса Джонсона допустили, что глава правительства может привиться от коронавируса в прямом эфире, чтобы повысить уровень доверия к вакцине среди населения королевства.