Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал о допросе президента Украины Владимира Зеленского, который был связан с хищениями в "Нафтогазе".



Об этом он сообщил в эфире телеканала "НАШ".

"Это было дело, связанное с хищением в "Нафтогазе" господами Кацуба (братья Александр и Сергей Кацубы - Ред.)", - заявил в эфире Матиос.



Позже, отвечаю на уточняющий вопрос, какое отношение к этому имел Владимир Зеленский, Матиос ответил, что пока он сказал достаточно, "чтобы его пригласили и во второй раз". Он пообещал рассказать остальное в другой раз.

"Это произошло до того, как у Зеленского появилась мысль идти в президенты", - добавил Матиос, отвечая на вопрос, в каком году состоялся допрос.





Напомним, речь идет о расследовании 2016 года по обвинению эксзаместителя главы "Нафтогаза" Александра Кацубы в присвоении средств НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 450 млн гривен и "совершении оконченного покушения на завладение денежными средствами этой компании в сумме 5,1 миллиарда гривен" было завершено в 2016 году. В деле также фигурировал брат Кацубы Сергей и бизнесмен Сергей Курченко, которые, как указывало следствие, находятся на территории РФ.



Также "Страна" сообщала, что бывший Главный военный прокурор Анатолий Матиос стал адвокатом. С предыщего поста он был уволен экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой в прошлом году.