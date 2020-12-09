В Черкасской области восстановили в должности директора школы Николая Гнатика, который варил самогон в актовом зале образовательного учреждения и издевался над детьми.

Об этом идет речь в сюжете "5 канала", видео обнародовано в YouTube.

Так, инцидент с директором Липянской школы произошел еще год назад. В актовом зале родители детей нашли самогонный аппарат и сняли на видео. Оказалось, в учебном учреждении директор варил водку. После этого год назад его уволили с должности директора школы. Также местные жители уверяют, что он плохо вел себя с детьми.

"Коровы выпасались на территории школы, потом дети убирали все это. Хранил в школе тюки, солому", - рассказала жительница Липянки Зоя Олейник.

Другой житель села Юрий Бобейко сказал, что директор наказывал детей во время уроков и снимал с них одежду.

"Девочек сажал на колени. Это нормально? Мальчиков строил в кабинетее, снимал штаны с них, и они стояли голые. Это было такое наказание у директора", - заявил Бобейко.

В сюжете рассказывается, что местные жители уже несколько дней митингуют возле сельского совета, а родители грозятся не пускать детей на учебу, пока директора не уволят. Сегодня на уроки пришло только 8 учеников из почти 60.

Сам же Николай Гнатик говорит, все это клевета. Он заявил, что восстановился в должности исключительно ради того, чтобы продолжать учить детей. В школе Гнатик работает 45 лет, сейчас уже на пенсии.

"Были сфабрикованы определенные материалы. Откройте трудовую книжку, в которой записаны многочисленные грамоты почти полтора десятка, в том числе две грамоты Министерства образования, учитель высшей категории", – рассказал Николай Гнатик.

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