В среду, 9 декабря, Кабмин принимает решение об объявлении в Украине январского локдауна. Он продлится с 8 по 24 января.

Об этом объявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также правительство утвердило перечень ограничений, которые будут действовать во время жесткого карантина в начале года.

Во время локдауна будет запрещена работа:

кафе, баров и ресторанов (кроме доставки или навынос),

непродовольственных магазинов и рынков,

кинотеатров и театров,

спортивных клубов, бассейнов,

ТРЦ, за исключением торговли продуктами питания, средствами гигиены, ветеринарными средствами.

На каникулы уйдут все учебные заведения, за исключением садиков. Будут запрещены любые культурные, спортивные и массовые мероприятия.

При этом продолжит работать общественный транспорт. Оставят открытыми продуктовые магазины, аптеки, банки, почту.

Решение о локдауне и утверждении списка ограничений будет приниматься 9 декабря на внеочередном заседании, которое начнется сразу же после очередного.

Таким образом, локдаун в Украине начнется с пятницы, 8 января, и продлится до воскресенья, 24 января, включительно (в календаре выделены синим цветом).

Напомним, "Страна" подробно писала о том, какие ограничения на период локдауна обсуждались Кабмином накануне заседания.

Также мы писали, что по словам Владимира Зеленского, в случае локдауна границы украинцам не закроют.