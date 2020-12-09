Кабмин объявил о локдауне с 8 по 24 января. Что будет запрещено
В среду, 9 декабря, Кабмин принимает решение об объявлении в Украине январского локдауна. Он продлится с 8 по 24 января.
Об этом объявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Также правительство утвердило перечень ограничений, которые будут действовать во время жесткого карантина в начале года.
Во время локдауна будет запрещена работа:
- кафе, баров и ресторанов (кроме доставки или навынос),
- непродовольственных магазинов и рынков,
- кинотеатров и театров,
- спортивных клубов, бассейнов,
- ТРЦ, за исключением торговли продуктами питания, средствами гигиены, ветеринарными средствами.
На каникулы уйдут все учебные заведения, за исключением садиков. Будут запрещены любые культурные, спортивные и массовые мероприятия.
При этом продолжит работать общественный транспорт. Оставят открытыми продуктовые магазины, аптеки, банки, почту.
Решение о локдауне и утверждении списка ограничений будет приниматься 9 декабря на внеочередном заседании, которое начнется сразу же после очередного.
Таким образом, локдаун в Украине начнется с пятницы, 8 января, и продлится до воскресенья, 24 января, включительно (в календаре выделены синим цветом).
Напомним, "Страна" подробно писала о том, какие ограничения на период локдауна обсуждались Кабмином накануне заседания.
Также мы писали, что по словам Владимира Зеленского, в случае локдауна границы украинцам не закроют.