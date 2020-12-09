В среду, 9 декабря, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ вблизи Тегерана в январе этого года.

Об этом он сообщил в эфире "Громадського радио".



Так, по его словам, правительство Ирана уже отозвало это предложение (по заложения в бюджете на следующий год 200 млн евро на компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе).



"Поскольку предполагалось, что 200 млн будут выделены именно из фонда национального развития, повлекшее серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе. Но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций ", - рассказал Евгений Енин.

К тому же, переговоры с иранской стороной о размерах компенсаций пока не начинали. Украина исходит из того, что размеры компенсаций в значительной степени зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования катастрофы.

"С момента последнего раунда переговоров по делу катастрофы, который состоялся в Тегеране в октябре, прошло полтора месяца, а украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств", - добавили в материале.



Напомним, что 8 января самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер принадлежал украинской авиакомпании МАУ (рейс 752).



На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.



Также сообщалось, что президент Ирана Хасан Роухани обещал, что семьи погибших в результате крушения украинского "Боинга" получат компенсацию. Кроме того, Роухани рассказал о том, что причиной трагедии стала "человеческая ошибка".