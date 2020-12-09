Стала известна причина драки, произошедшей сегодня в Киеве между нардепом Александром Юрченко и двумя неизвестными, которые после инцидента сбежали с места ЧП. По предварительным данным, конфликт возник из-за того, что неизвестные помешали проезду автомобиля Юрченко.

Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник, народный депутат не смог проехать на своем автомобиле и между ним и двумя мужчинами произошла словесная перепалка, избиения не было.

Также в полиции добавили, что по линии 102 поступила информация не об избиении депутата, а о хулиганских действиях.

Ранее стало известно, что 9 декабря в Голосеевском районе Киева на Юрченко напали двое неизвестных и нанесли несколько ударов.

Отметим, что народного депутата Александра Юрченко подозревают в коррупции, однако сам он не признает свою вину. Подробнее об этой истории можно почитать в материале "Страны".

Также мы рассказывали, как в начале ноября Юрченко в кулуарах Рады подрался с нардепом Гео Леросом. Тогда подозреваемый в получении взятки Юрченко впервые пришел на заседание в парламент после домашнего ареста и заявил, что на него напал Лерос. А после этого обратился с заявлением в Офис генпрокурора.