Основатель компании электромобилей Tesla Inc. и космической техники SpaceX Илон Маск переезжает из Калифорнии, где провел большую часть своей жизни, в Техас. По его мнению Калифорния "слишком расслабилась" и стала экономически не так привлекательна.

Об этом о рассказал в интервью The Wall Street Journal.

Так, Илон Маск пополнил ряды известных топ-менеджеров покинувших Калифорнию во время пандемии коронавируса. В Кремниевой долине среди молодых и успешных IT-специалистов растет недовольство из-за высоких цен в штате и отсутствия доступной недвижимости.

Свое решение о переезде Илон Маск аргументировал тем, что именно в Техасе идет строительство второго американского предприятия Tesla, компания SpaceX тоже проводит часть операций в этом штате. Но часть компаний 49-летнего миллиардера остается в Калифорнии.

Кроме того, переезд в Техас предоставляет Маску и ряд преимуществ, ведь в этом штате е взимается налог на доходы физических лиц. В Калифорнии же такой налог не только взимается, но и является одним из самых высоких в стране для состоятельных людей.

во время интервью Илон Маск сравнил Калифорнию со спортивной командой, которая долго побеждала. А такие команды, по мнению основателя Tesla Inc., становятся слишком расслабленными и избалованными.

"Калифорния одерживала победы долгое время, и теперь воспринимает их как само собой разумеющееся", - сказал Илон Маск.

Напомним, Илон Маск получил 5 миллиардов долларов государственных субсидий. Под субсидиями подразумевались разные государственные стимулы: денежные гранты, налоговые льготы, государственное финансирование строительства заводов, правительственные кредиты.

Также сообщалось, что Илон Маск стал третьим в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Так, он обогнал создателя Facebook Марка Цукерберга.