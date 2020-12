Twitter подвел итоги года и опубликовал список самых популярных твитов 2020 года, как по количеству лайков, так и репостов.

Об этом сообщается в блоге социальной сети.

Первое место, как по количеству лайков (более 7,5 млн), так и по количеству ретвитов (свыше 3,1 млн) занял твит о смерти актера Чедвика Боузмана, исполнившего главную роль в фильме по мотивам комикса Marvel "Черная пантера".

Вторым по количеству ретвитов (1,6 млн) оказалось видео с одним из участников k-pop группы BTS, исполняющим песню Never Not.

На третьем месте по ретвитам (837,4 тыс) - фотография телеэкрана, на котором показан заголовок "Два смертельных вируса убивают американцев: Covid-19 и расизм".

По количеству лайков (почти 4 млн) второе место у публикации бывшего президента США Барака Обамы в память о погибшем в авиакатастрофе баскетболисте Коби Брайанте.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.