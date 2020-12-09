На заседании в среду, 9 декабря, Кабинет министров планирует утвердить проект указа президента Украины о назначении стипендии для молодых писателей и деятелей в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства.

Проект соответствующего документа оказался в распоряжении "Страны".

Так, стипендию планируют назначить 22 молодым писателям, 89 музыкантам, 28 театралам, 25 художникам, 10 танцорам, 14 деятелям циркового искусства, 6 деятелям киноискусства.

В силу указ должен вступить с 1 января 2021 года.

Отметим, что в соответствии с указом президента Украины "О стипендиях президента Украины для молодых писателей и деятелей в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового и киноискусства" от 23 января 2018 № 13/2018, выплата стипендий производится ежемесячно в течение года. Стипендии назначаются в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на декабрь 2020 года 2 270 грн - Ред.).

Напомним, на сегодняшнем заседании Кабмин планирует объявить полный перечень ограничений, которые могут ввести во время локдауна.

Также мы писали о том, что ранее Рада одобрила компенсацию для украинцев за задержку пенсий, стипендий и зарплат.