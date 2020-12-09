Стипендия для молодых деятелей искусства равна прожиточному минимуму для трудоспособных лиц. Фото: "Страна"

На заседании в среду, 9 декабря, Кабинет министров планирует утвердить проект указа президента Украины о назначении стипендии для молодых писателей и деятелей в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства. 

Проект соответствующего документа оказался  в распоряжении "Страны". 

Так, стипендию планируют назначить 22 молодым писателям, 89 музыкантам, 28 театралам, 25 художникам, 10 танцорам, 14 деятелям циркового искусства, 6 деятелям киноискусства. 

В силу указ должен вступить с 1 января 2021 года. 

Отметим, что в соответствии с указом президента Украины "О стипендиях президента Украины для молодых писателей и деятелей в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового и киноискусства" от 23 января 2018 № 13/2018, выплата стипендий производится ежемесячно в течение года. Стипендии назначаются в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на декабрь 2020 года 2 270 грн - Ред.).

Кому из деятелей культуры достанется стипендия Зеленского. Скриншот проекта указа

Кому из деятелей культуры достанется стипендия Зеленского. Скриншот проекта указа

Кому из деятелей культуры достанется стипендия Зеленского. Скриншот проекта указа

Кому из деятелей культуры достанется стипендия Зеленского. Скриншот проекта указа

Напомним, на сегодняшнем заседании Кабмин планирует объявить полный перечень ограничений, которые могут ввести во время локдауна.

Также мы писали о том, что ранее Рада одобрила компенсацию для украинцев за задержку пенсий, стипендий и зарплат.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.