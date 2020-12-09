Решение КСУ было принято в конце октября. Фото: facebook.com

Из-за решения Конституционного суда правоохранители должны закрыть более 1000 уголовных дел о декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщил замглавы Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Иван Пресняков, передают "Украинские новости".

"То, что мы говорили, остается актуальным и до сих пор. Все те досудебные расследования, которые касались указания недостоверных ведомостей в декларации или умышленной неподачи декларации, они будут, должны быть закрыты исходя из того, что было некоторое время, когда ответственности за эти действия не существовало. Насколько я помню, речь идет о приблизительно 100 делах, которые расследовало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и еще около 1000 дел, которые расследуются органами полиции разных областей", - сказал Пресняков.

По словам зампредседателя НАПК, если с 2021 года будет действовать закон о возобновлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование, это позволит с середины 2021 года проверять декларации за 2020 год.

Напомним, в конце октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства по представлению 48 народных депутатов. Речь идет об уголовной ответственности за недостоверное декларирование и об отдельных полномочиях НАПК.

Также мы сообщали, что на прошлой неделе Рада восстановила ответственность за недостоверное декларирование. После этого НАПК попросило Зеленского ветировать "компромиссный" законопроект об ответственности за декларации.

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