Политик, названный в честь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, недавно избранный в парламент Намибии, открестился от сходства с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером. Он заявил, что ничем не похож на нацистского вождя.



Об этом сообщает газета Namibian.

Адольф Гитлер Уунона уточнил, что имя он поменять уже не может. По его словам, отец дал ему имя еще в младенчестве, сам он не делал выбор.

"Отец назвал меня Адольфом Гитлером, но это не значит, что я характером или чем-то еще напоминаю немецкого Адольфа Гитлера", - заявил 54-летний политик.



Так, в отличие от своего тезки, он не планирует проявлять жестокость. "Мне известно, что Гитлер был противоречивой фигурой и сажал в тюрьмы и убивал людей по всему миру", - сказал Уунона. Но он сам совершенно не является таковым.



Он также утверждает, что если бы у него был выбор, он не согласился бы называться Адольфом Гитлером из-за зверств, совершенных немецким диктатором.



Не схожесть на фюрера подтверждают и соратники новоизбранного депутата по партии SWAPO. Они сообщили местной газете, что намибийский деятель - добрый и трудолюбивый человек.



"Политик получил 1196 голосов на последних выборах по сравнению с 213 голосами, которые получил его оппонент. Победа дала ему место в региональном совете. Его партия СВАПО получила 57 процентов голосов по всей стране, что значительно меньше по сравнению с 83 процентами голосов, набранными на предыдущих региональных выборах в 2015 году", - напомнили в материале.

Ранее "Страна" сообщала, что Польша не принимает нового посла Германии, дед которого служил в бункере Гитлера. В это же время, в Министерстве иностранных дел в Берлине растет недоумение по поводу позиции польских властей



Также напомним, что недавно были обнародованы ранее неизвестные фото немецкого диктатора. Так, альбом с фотокарточками прислал аукционному дому пожелавший оставаться неназванным клиент.