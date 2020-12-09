Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко подтвердил информацию об избиении нардепа Александра Юрченко.

"Да, побили. Не сильно. Заявитель - сам Юрченко", - сказал Геращенко в комментарии "Стране".

Также Геращенко охарактеризовал ситуацию с Юрченко как бытовой конфликт.

Напомним, об избиении Юрченко стало известно сегодня, 9 декабря. В Голосеевском районе Киева на него напали двое неизвестных и нанесли несколько ударов.

Стоит отметить, что народного депутата Александра Юрченко подозревают в коррупции, однако сам он не признает свою вину. Подробнее об этой истории можно почитать в материале "Страны" "Я хочу кусочек большого пирога". Как НАБУ провоцировало "слугу народа" на взятку и грозит ли ему тюрьма.

Также мы рассказывали, как в начале ноября Юрченко в кулуарах Рады подрался с нардепом Гео Леросом. Тогда подозреваемый в получении взятки Юрченко впервые пришел на заседание в парламент после домашнего ареста и заявил, что на него напал Лерос. А после этого обратился с заявлением в Офис генпрокурора.