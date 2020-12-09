Европейская комиссия от имени Европейского союза выплатила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с пандемией коронавируса. Президент Украины владимир Зеленский поблагодарил за помощь вропейский Союз, главу и исполнительного замглавы Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляйен и Валдиса Домбровскиса.

"Украина по-прежнему занимает важное место в европейской повестке дня. Это наша соседняя страна, и она принадлежит Европе. Мы привержены предлагать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в это время кризиса, в качестве ответа на пандемию COVID-19 и преодоления социальных и экономических последствий", - сказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскисю

Кроме того он отметил, что это - первая выплата резвычайной макрофинансовой помощи.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Европейский Союз, а также чиновников ЕС за предоставление этой помощи Украине.