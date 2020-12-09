В среду, 9 декабря, в Голосеевском районе Киева двое злоумышленников напали на народного депутата Александра Юрченко, который в начале ноября подрался с нардепом Гео Леросом.

Об этом со ссылкой на информированный источник В К OBOZREVATEL.

"Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали цепляться и оскорблять его, а потом нанесли несколько ударов. После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen", - рассказал собеседник.

Он добавил, что в столице объявлен план-перехват. Сам нардеп пока не прокомментировал случившееся.

Напомним, ранее мы писали, что народные депутаты Гео Лерос и Александр Юрченко, ранее оба исключенные из фракции "Слуга народа", подрались в кулуарах Верховной Рады. После этого последний обратился с заявлением в Офис генпрокурора.

Также сообщали, что Юрченко подозревают во взятке за лоббирование законопроекта о бытовых отходах. "Страна" подробно писала о том, как НАБУ провоцировало его на взятку и грозит ли ему тюрьма.