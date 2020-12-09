Святошинский районный суд Киева назначил штраф в 8 500 гривен Богдану Горбаню, помощнику народного депутата Верховной Рады из группы "Доверие" Александра Сухова. Такое наказание суд определил за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом гласит текст судебного решения от 26 ноября.

В приговоре сказано, что поздно вечером 1 февраля 2020 года Горбань в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего автомобиля Audi А4 и начал движение по ул. Верховинной в Киеве. Отвлекшись от дороги помощник депутата выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla. В результате водитель Toyota получил множественные травмы, в числе которых и перелом коленного сустава.

Горбань признал свою вину и раскаялся. С учетом этих действий со стороны подсудимого суд назначил помощнику депутата 8 500 гривен штрафа и лишил его водительских прав на 3 года.

Напомним, ранее закарпатские прокуроры сообщили местному депутату о подозрении в совершении смертельного ДТП.

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