Киевская проводит досудебное расследование по факту похищения известного столичного юриста, о котором подробно рассказывала "Страна". Четверо фигурантов, двое из которых - иностранцы - задержаны. Устанавливаются другие участники преступной группы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве.

В полиции рассказали, что о похищении мужчины рассказал свидетель происшествия. Инцидент произошел около 13:00 на улице Княжий Затон в Дарницком районе.

"Вскоре полицейские обнаружили разыскиваемую иномарку в Днепровском районе на улице Сивашской. В салоне машины было три человека, еще двое - неподалеку. Среди них находился и похищенный человек. Четырех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции для проведения следственных действий", - сказано в сообщении.

В полиции сообщили, что пострадавший работает в юридической компании, которая предоставляли юридическую поддержку руководителю известной строительной фирмы (Максиму Микитасю - Ред.).

"Злоумышленник под предлогом встречи выманил мужчину на встречу в условленное место. Когда он прибыл на собственном автомобиле в супермаркет на улице Княжий Затон, потерпевшего силой затолкали в его же автомобиль и скрылись. По дороге похитители требовали у него возврата несуществующего долга, а затем заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на 800 000 долларов США. Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль, - сообщили в полиции.

По этим фактам осуществляется досудебное расследование по четырем статьям уголовного кодекса Украины - разбой (ст. 187), вымогательство (ст. 189), незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146) и незаконное завладению транспортным средством (ст. 289). Полиция устанавливает других участников преступной группы.

Напомним, ранее "Страна" уже подробно описывала историю похищения юриста, который обвинил Максима Микитася в вымогательстве денег.

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