Около 355 украинских судов, почти 47% от их общего количества в стране, перестали рассылать уведомления по почте из-за отсутствия финансирования на корреспонденцию. Представители судов рекомендуют отслеживать информацию о заседаниях онлайн.

Об этом в среду, 9 декабря, сообщает система мониторинга открытых данных Опендатабот.

"Ситуация сложилась из-за отсутствия государственного финансирования. На отправление корреспонденции судов в бюджете заложено 445 млн грн, тогда как на отправление повесток нужно потратить более 1,2 млрд грн. Почти половина - 355 - судов в Украине не будут отправлять уведомления по почте. Это около47 % от общего количества судов в государстве", - заявили представители проекта.

В Опендатаботе рассказали, что одним из первых перестал рассылать повестки Ивано-Франковский суд. Каждый месяц на эти нужды он тратил 75 тысяч гривен, в то время как в бюджете на это заложена сумма в три раза меньше (около 25 тысяч гривен).

"Тогда представители суда рекомендовали отслеживать информацию о судебных заседаниях с помощью Опендатабота. Сейчас аналогичные ситуации происходят по всей Украине: на отправку корреспонденции судов в бюджете заложено 445 млн грн, тогда как на отправку повесток нужно потратить более 1,2 млрд грн", - добавили представители системы.

В связи с возникшей ситуацией в Опендатаботе заявили, что обнародовали обобщающие данные, согласно сайтам судов, актуальные по состоянию на 9 декабря.

Напомним, в конце ноября Шевченковский райсуд Киева обратился к сторонам процесса за дополнительными контактными данными в связи с тем, что у суда закончились деньги на рассылку уведомлений по почте.

Похожая ситуация сложилась и в большинстве судов Львова. Повестки на заседание отправляются через SMS-сообщения или по электронной почте. Чтобы сообщить о времени и дате судебного заседания сотрудники суда звонят участникам процесса на мобильные телефоны. Таким образом работники органа тратят личные деньги.