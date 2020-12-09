Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что провести массовое тестирование на коронавирус в Украине, особенно в многомилионной столице, обойдется очень дорого. Высокая стоимость делает его практически невозможным.

Об этом городской глава сказал во время онлайн-брифинга в среду, 9 декабря.

Так, мэр отметил, что реализовать инициативу правительства Украины по поводу массового тестирования будет сложно, потому что для этого нужно практически одновременно взять ПЦР-тесты у миллионов людей.

"Во-первых, у нас нет такого количества тестов. Во-вторых, нужны передвижные лаборатории, специалисты, которые в них будут работать. И, к сожалению, таких возможностей у государства я на сегодня не вижу", - объяснил Виталий Кличко.

Кроме того, он напомнил, что именно в столице проводят самое большое количество тестов из всех городов Украины - более 400 на 100 тыс. населения. И добавил, что чтобы провести массовое тестирование например, во Львове, потребуется около 500 миллионов гривен, к тому же проводить такое исследование нужно в несколько волн.

"Можете представить сколько на это нужно средств столицы, где населения в несколько раз больше? Поэтому такие вещи можно делать в масштабах страны, а не того или иного города. Тогда массовое тестирование будет оправданным", - добавил Кличко.

Кличко о массовом тестировании на коронавирус с 9:36

Напомним, министр здравоохранения УкраиныМаксим Степанов распорядился расширить круг лиц, подлежащих ПЦР-тестированию.

Также сообщалось, что 7 декабря, впервые за 28 дней число новых случаев коронавируса было ниже отметки в 9 тысяч. Причиной неожиданного снижения заболеваемости стало резкое снижение числа проведенных ПЦР-тестов.