Всего один из десяти жителей 70 самых бедных стран мира (треть стран мира - Ред.) сможет получить вакцину от Сovid-19 в 2021 году, поскольку западные страны уже выкупили большую часть самых перспективных препаратов.

Об этом со ссылкой на данные коалиции организаций, работающих в области прав человека, People's Vaccine Alliance пишет The Guardian.

По данным издания, развитые страны, в которых живет 14% населения планеты, уже обеспечили себе самые многообещающих вакцин от коронавируса. Больше всего доз препарата закупила Канада. Таким образом, каждый канадец при желании сможет сделать прививку от Covid-19 пять раз.

"Никому нельзя отказывать в жизненно необходимой вакцине из-за страны, в которой они живут, или количества денег, которое у них есть. Но пока что-нибудь кардинально не изменится, миллиарды людей по всему миру не получат безопасной и эффективной вакцины от Covid-19 годами", - заявила менеджер входящей в коалицию благотворительной организации Oxfam Анна Марриотт.

Уточняется, что 96% вакцины Pfizer выкупили западные страны. Вакцину Moderna тоже смогут получить только жители развитых стран, и цены на обе вакцины высоки. К тому же, их нужно хранить при очень низкой температуре. Компания AstraZeneca, напротив, собирается отправить 64% доз вакцины развивающимся странам.

Активисты из коалиции People's Vaccine Alliance, куда входит Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now и Oxfam, призывают производителей вакцин поделиться технологиями со Всемирной организацией здравоохранения. По их мнению, это позволит произвести на миллиарды доз больше с меньшими расходами.

Напомним, Великобритания уже выдала лицензию на вакцину от коронавируса Pfizer и начинает массовую вакцинацию. Первым мужчиной, который получил прививку, стал 81-летний Уильям Шекспир из графства Уорикшир, а первой женщиной - 90-летняя Маргарет Кинан.

Также мы писали, что в США заявили о дефиците вакцины компании Pfizer, потому что ее раскупили другие страны.