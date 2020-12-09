Осужденный на длительный срок заключения в колонии за совершение смертельного ДТП известный российский артист Михаил Ефремов заявил, что после случившегося он уже вряд ли сможет продолжать актерскую карьеру. Об этом он сообщил в письме младшему сыну погибшего в автоаварии Валерию Захарову. Об этом сообщает РИА Новости.

В письме Михаил Ефремов вспоминает о смерти своего отца 20 лет назад.

"Я знаю, что значит для сына потеря отца. Когда рушится все, на что можно было положиться. Когда уходит человек, у которого можно было спросить любого совета, поговорить, посмеяться, просто посмотреть ему в глаза. Такая потеря невосполнима", - пишет Ефремов.

Он просит прощения у младшего сына погибшего и приносит свои соболезнования.

"После случившейся трагедии не проходит и дня, чтобы я не думал о Сергее. Я ежедневно молюсь за упокой его души. И поверьте, это не просто слова. Я действительно не понимаю, как мне дальше жить. Что я теперь смогу рассказать своим детям, чтобы они увидели во мне человека. Как смотреть в глаза всем тем людям, которые видели, в каком состоянии я находился после этой аварии", - говорится в письме.

Михаил Ефремов сообщает, что одна часть его жизни безвозвратно закончена.

"Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей вообще-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю хватит ли у меня сил", - добавляет Ефремов и обещает сделать для семьи погибшего все, что будет в его силах.

Ранее "Страна" писала о том, что Ефремов отказался просить Путина о помиловании.

Также мы сообщали, что актера Ефремова доставили в колонию Белгородской области, где отбывали срок футболисты Мамаев и Кокорин.