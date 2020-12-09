В четверг, 10 декабря, в Украине начнет двигаться расположение синоптических армий восточного антициклона и западных циклонов, поэтому мощный антициклон, который принес в страну морозную и ветренную погоду сместится. Украину ждет потепление, осадки в виде мокрого снега и дождя возможны в западных регионах страны.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, средняя температура воздуха в Украине ожидается около 0 градусов. В западных регионах ожидается +2+6 градусов, в южной части страны +4+8.

Умеренные морозы задержаться ночью в восточных областях Украины, около -3-9 градусов. На всей остальной территории Украины будет небольшой мороз или ноль градусов.

В четверг снова ожидается сильный ветер, со штормовыми порывами. Дождь и мокрый снег могут пройти в западных областях, северной части Украины и в Одесской, Николаевской, Винницкой областях, а также в части Черкасской области и Кропивницком с районами. Во всех остальных регионах осадков не ожидается.

В Киеве будет ветрено, мокрый снег с дождем наиболее вероятны во второй половине дня или ближе к вечеру. Ночью ожидается пороз до -5 градусов, а днем потеплеет до 0.

"Изменение воздушных масс всегда сопровождается колебаниями атмосферного давления, увеличится облачность, усилится влажность воздуха, будет завевать штормовой ветер - все это может негативно отразиться на самочувствии. Плюс - усложнится ситуация на дорогах там, где прогнозируются осадки... Вчера отмечали Всемирный день защиты климата, видно, атмосфера немного перегуляла", - написала синоптик.

Ранее мы рассказывали, какая погода будет в течение декабря и в Новогоднюю ночь.

Также сообщалось, что 9 декабря ГСЧС объявила штормовое предупреждение в трех регионах Украины. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, что является I уровнем опасности.





