В среду, 9 декабря, спасатели обнаружили тело погибшего в здании кинотеатра имени Котляревского в Полтаве, после пожара, который тушили более пяти часов.

Об этом пишет издание 0532.ua.

"По последним данным, спасатели нашли на втором этаже сильно обгоревшее тело человека", - говорится в сообщении.

Эту же информацию подтверждает и другое издание Kolo.News.

"Только что мы получили сообщение, что в здании нашли труп, погиб человек. Пока не могу сказать, это мужчина или женщина", - сказала пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко.

Напомним, сообщение о пожаре, возникшем на летней площадке кафе на ул. Соборности в Полтаве, поступило около 04:30. Пожарные прибыли на место и выяснили, что горит кровля кафе на площади около 150 кв. м. К тому времени огонь по смежным помещениям распространился на здание кинотеатра им. Котляревского. В историческом здании также располагаются кинотеатр, ночной клуб, караоке и ресторан.

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