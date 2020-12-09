В 2020 году США в рамках программы зарубежных военных поставок продали Украине вооружения на $510,5 миллионов, это почти в два раза больше, чем в 2019 году.

Об этом со ссылкой на доклад Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США пишет ТАСС.

Так, в 2019 году продано оружия на $272,4 млн, в 2018-м - на $250,7 млн, в 2017 - $207,7 млн и $226,5 млн в 2016-м. За все предыдущие годы, как отмечается в докладе, общая стоимость поставок вооружений Киеву составила $179,2 млн. Данные в документе приводятся для всех стран начиная с 1950 года.

При этом в другие страны в 2020 году США поставили значительно меньше военной продукции: Литве на сумму $136,5 млн, Грузии - $62,8 млн, Латвии - $38,1 млн, Молдове - $11,5 млн, Туркменистану - $1,3 млн, Казахстану - $1 млн, Эстонии - $610 тыс., Азербайджану - $509 тыс., Армении - $2 тыс. Таким образом Украина стала лидером по закупке американского вооружения среди стран Европы.

Напомним, Киев ждет новых поставок оружия от США после инаугурации Байдена.

Также мы писали о том, что летом США поставили Украине "Джавелины" и другое военное оборудование на $60 млн.