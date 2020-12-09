Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выступил с обращением к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, в котором призвал его разблокировать новые назначения в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по своей конституционной квоте.

Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко, сообщил в своем Facebook.

Конкурс в Нацсовет, который объявила Верховная Рада, уже больше года как заблокирован, ведь Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики с конца 2019 не утверждает перечень выдвинутых претендентов.

Как указано в письме НСЖУ, всего на должность членов Нацсовета выдвинуто 15 человек - известных представителей медиа-отрасли из Киева и регионов. При этом, трое членов Нацсовета продолжают исполнять обязанности несмотря на то, что пятилетний срок их полномочий истек 4 июля 2019.

НСЖУ неоднократно обращался к руководству Комитета по этому вопросу, однако никакого ответа предоставлено не было.

"Несмотря на дискуссии об изменении медийного законодательства, Верховная Рада обязана формировать состав медиарегулятора по действующим законам, - говорит Сергей Томиленко. - По политическим причинам ставить на годовую паузу проведение Конкурса - опасно, ведь тогда в будущем у каждой власти может возникать соблазн заботиться исключительно о контроле над Нацсоветом, а не про общественный интерес".



В НСЖУ также уверены, что карантинные ограничения не распространяются на конкурс по отбору кандидатов в члены Нацсовета, поскольку они не являются госслужащими.

Среди претендентов на назначение в Нацсовет по парламентской квоте - Ольга Червакова, Лаврентий Малазония, Ольга Кулиш, Ольга Герасимьюк, Александр Бурмагин, Игорь Паславский и другие персоны.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным НСЖУ, в Украине в 2020 году 74 раза нападали на журналистов.